При обеспечении безопасности Янукович готов прибыть в Украину — адвокат
Как заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, защита получила вызов на понедельник в прокуратуру, о чем ранее сообщил прокурор Руслан Кравченко.
Как заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, защита получила вызов на понедельник в прокуратуру, о чем ранее сообщил прокурор Руслан Кравченко.
КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство Януковича
Он подтвердил, что защита получила вызов на завтра в прокуратуру, о чем ранее сообщил прокурор Руслан Кравченко.
«У нас есть информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет подано и обнародовано для общества», — сказал он.
«Защита также настаивает на как можно быстром окончании расследования данного дела и передаче его в суд», — добавил адвокат.
Отвечая на вопрос, при каких условиях
Ранее прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что прокуратура в понедельник уведомит защиту Януковича о завершении расследования по делу о госизмене.