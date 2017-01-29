Назарбаев зарубежным экспертам: Если в Алматы не будет снега, привезем из Астаны

Ко дню открытия Универсиады мы шли более 5 лет. этот путь сделал нас сильнее, сплотил вокруг общей цели, изменил облик целого мегаполиса Алматы.

«Уважаемые гости нашей страны, участники соревнований. Казахстан приветствует всех, спортсменов, болельщиков на нашей1 гостеприимной земле.

В Алматы состоялась официальная Церемония открытия Зимней Универсиады-2017. Мероприятие проходит в ледовом дворце «Алматы Арена». На церемонии выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает NUR.KZ.

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Мы благодарим за поддержку организации турнира международную федерацию студенческого спорта и ее президента Олега Матыцина.

Мы говорим спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого глобального праздника, в том числе тысячам волонтерам, молодым казахстанцам.

На этом стадионе сегодня собрались посланники сотен ведущих вузов планеты.

Мы уверены, что среди вас есть будущие олимпийцы, есть и те, кто свяжет свою карьеру после университета с экономикой, политикой.

С первых дней независимости наша страна привержена идеалам единства, сотрудничества, устремленности в безопасное будущее. Через спорт, науку и культуру мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу толерантности, спокойствия и развития.

Именно поэтому ежедневно нарастал темп организаторских работ. Именно поэтому с таким усердием строился этот и другие объекты.

Недавно зарубежные эксперты меня спросили: «ведь Алматы находится на юге, зимой, если не будет снега, что будете делать?».

Я спокойно сказал: «привезем из Астаны».

Слава Богу, снега в Алматы сейчас хватает, — отметил президент.