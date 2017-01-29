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18:54 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев зарубежным экспертам: Если в Алматы не будет снега, привезем из Астаны

Президент пошутил на открытии Универсиады.

В Алматы состоялась официальная Церемония открытия Зимней Универсиады-2017. Мероприятие проходит в ледовом дворце «Алматы Арена». На церемонии выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает NUR.KZ.

«Уважаемые гости нашей страны, участники соревнований. Казахстан приветствует всех, спортсменов, болельщиков на нашей1 гостеприимной земле.

Ко дню открытия Универсиады мы шли более 5 лет. этот путь сделал нас сильнее, сплотил вокруг общей цели, изменил облик целого мегаполиса Алматы.

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Мы благодарим за поддержку организации турнира международную федерацию студенческого спорта и ее президента Олега Матыцина.

Мы говорим спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого глобального праздника, в том числе тысячам волонтерам, молодым казахстанцам.

На этом стадионе сегодня собрались посланники сотен ведущих вузов планеты.

Мы уверены, что среди вас есть будущие олимпийцы, есть и те, кто свяжет свою карьеру после университета с экономикой, политикой.

С первых дней независимости наша страна привержена идеалам единства, сотрудничества, устремленности в безопасное будущее. Через спорт, науку и культуру мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу толерантности, спокойствия и развития.

Именно поэтому ежедневно нарастал темп организаторских работ. Именно поэтому с таким усердием строился этот и другие объекты.

Недавно зарубежные эксперты меня спросили: «ведь Алматы находится на юге, зимой, если не будет снега, что будете делать?».

Я спокойно сказал: «привезем из Астаны».

Слава Богу, снега в Алматы сейчас хватает, — отметил президент.

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