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18:51 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев об Универсиаде-2017: Мы проведем самые экономичные и компактные Игры

Нурсултан Назарбаев объявил об открытии Игр.

Источник: Tengrinews

Казахстан проведет самые экономичные и компактные игры Всемирной зимней Универсиады, сообщил Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе церемонии открытия Президент Казахстана объявил об открытии XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017.

«Алматы уже сейчас ставит безусловные рекорды. Здесь впервые в истории проведения зимних универсиад построена атлетическая деревня. В то же время, мы проведем самые экономичные и компактные игры. Инвестиции, вложенные в этот проект пойдут на благо казахстанцев. Универсиаду покажут 43 телеканала в 80 странах, ее аудитория составит более 1 миллиарда зрителей. Мы видим, что Универсиада расправила крылья, готова к историческому старту», — сказал Президент Казахстана.

Выступая на торжественной церемонии открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017, Президент Казахстана дал официальный старт началу Игр. Глава государства рассказал о том, какая судьба ждет построенные к проведению спортивных игр сооружения. По словам Назарбаева, Арена станет центром притяжения для массового спорта, а Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон по доступному социальному жилью для 1 700 семей алматинцев.

«Мы не случайно выдвинули именно Алматы для проведения этих Игр. Это город с тысячелетней историей, колыбель независимости, потому что именно здесь в Алматы мы объявили о независимости нашей страны. Здесь началась новая эпоха нашего Казахстана. Алматы — это динамичный современный город, деловой центр и драйвер экономики страны. Это город молодых, город студентов, здесь находятся треть вузов Казахстана. Здесь обучаются 137 тысяч студентов. Легендарный всеми любимый каток “Медеу” обретет былую славу, в него вдохнут атмосферу грандиозной борьбы. Шымбулак алмазом засияет в короне Заилийского Алатау, Универсиада станет символом здорового образа жизни. Ее эффект можно сравнить с государственными программами по укреплению здоровья нашей нации», — отметил Глава государства.

Трансляцию официальной церемонии открытия Универсиады в прямом эфире можно посмотреть на казахстанских телеканалах «Казахстан», «Хабар», «Казспорт».

Напомним, 25 января в Казахстане стартовала Эстафета огня. Факельное шествие началось в Астане 25 января. Далее огонь пронесли по всем регионам страны. После чего он прибыл в Алматы, где главный огонь соревнований зажгли на торжественной церемонии в «Алматы Арена».

Также стало известно, как можно будет добраться до спортивных объектов на автобусах, пока будут действовать временные ограничения движения автотранспорта. Универсиада продлится до 8 февраля.

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