В Киеве не расстаются с мыслью о диверсиях в Крыму, заявили в Госдуме

Ранее сообщалось, что в Севастополе в районе морского вокзала обнаружен подозрительный предмет, предположительно, речь может идти о самодельном взрывном устройстве. На место прибыла группа разминирования.

Как заявил Белик, украинские диверсионные силы уже достаточно «наследили» в Крыму. «Если эти военные гении в Киеве считают, что диверсиями или угрозами можно воздействовать на крымчан и севастопольцев, то это крушение всех их надежд. Одни уже такие мастера запугивания получили свое в 45-м, я надеюсь, украинские политики сделали выводы. Без сомнения, наши специальные службы найдут организаторов этой диверсионной акции», — сказал депутат.

В настоящий момент к морскому вокзалу прибыли пожарная машина и «скорая помощь», патрули с поисковыми собаками. Находящимся на площади Нахимова ларькам и магазинам рекомендовано временно прекратить работу.