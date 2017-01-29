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20:47 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве не расстаются с мыслью о диверсиях в Крыму, заявили в Госдуме

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Украинские власти не расстаются с мыслью о проведении диверсионных операций на территории Крыма, заявил в воскресенье РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в районе морского вокзала обнаружен подозрительный предмет, предположительно, речь может идти о самодельном взрывном устройстве. На место прибыла группа разминирования.

Как заявил Белик, украинские диверсионные силы уже достаточно «наследили» в Крыму. «Если эти военные гении в Киеве считают, что диверсиями или угрозами можно воздействовать на крымчан и севастопольцев, то это крушение всех их надежд. Одни уже такие мастера запугивания получили свое в 45-м, я надеюсь, украинские политики сделали выводы. Без сомнения, наши специальные службы найдут организаторов этой диверсионной акции», — сказал депутат.

В настоящий момент к морскому вокзалу прибыли пожарная машина и «скорая помощь», патрули с поисковыми собаками. Находящимся на площади Нахимова ларькам и магазинам рекомендовано временно прекратить работу.

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