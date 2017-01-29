Советник Трампа: запрет въезда в США не касается держателей грин-кард
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Запрет на въезд в США гражданам семи стран не касается тех, кто получил право на постоянное проживание в США —
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Запрет на въезд в США гражданам семи стран не касается тех, кто получил право на постоянное проживание в США —
Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность», — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.
В субботу, по сообщениям различных СМИ, американские власти задерживали и не пускали в страну всех граждан упомянутых стран, включая держателей
«Что касается владельцев
При этом, по его словам, все граждане указанных стран, включая тех, кто имеет также гражданство США, могут быть подвергнуты дополнительным процедурам проверки.
При этом в тексте указа Трампа запрещен въезд всем гражданам семи стран, об исключениях в виде наличия двух гражданств или