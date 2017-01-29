Советник Трампа: запрет въезда в США не касается держателей грин-кард

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность», — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

В субботу, по сообщениям различных СМИ, американские власти задерживали и не пускали в страну всех граждан упомянутых стран, включая держателей грин-кард.

«Что касается владельцев грин-кард, то в будущем это их не коснется», — сказал Прибас в эфире NBC.

При этом, по его словам, все граждане указанных стран, включая тех, кто имеет также гражданство США, могут быть подвергнуты дополнительным процедурам проверки.