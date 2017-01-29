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20:26 (мск), источник: Интерфакс

Украинские военные в ходе контратаки заняли стратегически важный пост в районе Авдеевки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Ситуация в районе проведения спецоперации в Донбассе остается сложной, при этом в ходе боев в районе авдеевской промзоны украинским подразделениям удалось занять стратегически важный пост, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале.

«Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25−30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй — наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение. К сожалению, среди наших военнослужащих есть потери. Ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая», — цитирует Полторака пресс-служба министерства.

Ранее в воскресенье представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что в результате артиллерийского обстрела и штурмовых действий противника у авдеевской промзоны погибли трое украинских военнослужащих, ранен один военный.

В свою очередь в министерстве обороны ДНР сообщили, что в результате боя в этом районе погиб командир батальона самопровозглашенной республики, а потери украинской стороны составили 15 погибшими и более 20 ранеными.

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