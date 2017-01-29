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29 января, источник: РБК

Депутат литовского Сейма предложил забрать у России Калинградскую область

Депутат Сейма Линас Бальсис выступил с предложением забрать у России Калининградскую область. Об этом он заявил в ходе дискуссии «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса», которая прошла в столице Литвы 20 января, сообщает издание BaltNews.lt.

Источник: РИА "Новости"

«Время Калининграда закончилось», — цитирует слова Бальсиса корреспондент издания. По мнению депутата, после присоединения Крыма к России «послевоенному порядку в Европе приходит конец», поскольку «Россия нарушила правило нерушимости границ».

Калининград "не был отдан России в вечное пользование".
Линас БальсисДепутат сейма Литвы

«Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что сейчас наступило время поставить в повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель.

«Они не должны остаться российскими», — отметил он.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сравнил пересмотр итогов Второй мировой войны с «ящиком Пандоры».

В ответ на вопрос корреспондента о том, могла ли Россия «отдать» Калининград, Путин предложил подискутировать на тему пересмотров итогов Второй мировой войны.

«Тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее», — сказал он.

«Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — подчеркнул президент.

Корреспондент отметил, что этот вопрос был шуткой.

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