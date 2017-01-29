Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Трамп заявил, что Европа сделала "ужасную ошибку"
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Мать с дочкой попали под поезд метро из-за другого пассажира
Автобус рухнул с моста: есть погибшие и раненые
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы
Старикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian Open
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Femen объявили о распаде движения
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
20:58 (мск), источник: ТАСС

Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно того, снимать ли санкции в отношении России, однако не исключает этой возможности в контексте сотрудничества по Сирии.

Источник: Reuters

Об этом заявил в эфире американского телеканала АВС пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Видео
Медведев: санкции сохраняются, не надо обльщаться

Ему был задан вопрос о том, готов ли президент США отменить введенные в отношении РФ меры и обсуждался ли этот вопрос во время состоявшегося в субботу разговора Трампа и главы российского государства Владимира Путина.

«Мы рассчитываем на взаимодействие с ними (с Россией — прим. ТАСС) в борьбе против ИГ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ), в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо», — сказал Спайсер.

Существует сфера, в которой мы должны работать с ними, если собираемся победить ИГ, и думаю, это первый шаг. Мы не приняли никаких решений по поводу санкций.
Шон СпайсерПресс-секретарь Белого дома

«Президент будет далее вести диалог и наша команда продолжит поддерживать связи с российским государством и российскими официальными лицами. Но никаких решений по санкциям не было, — подчеркнул Спайсер. — На самом деле это не было предметом обсуждения во время телефонного разговора вчера (в субботу)».

Читайте также
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новый тон, новые надежды

Спайсера также попросили прокомментировать заявления сенатора Джона Маккейна о том, что Трампу не следует говорить о возможности отмены антироссийских санкций. «Президент не исключает никаких возможностей, — ответил на это пресс-секретарь Белого дома. — Он специалист по ведению переговоров мирового класса». Спайсер подчеркнул, что Трамп не намерен раскрывать всю информацию о возможных переговорах с Москвой на этот счет.

«Он будет работать с Россией или любой другой страной. И это общий интерес», — добавил пресс-секретарь Белого дома. «Если мы сможем разработать план или сотрудничать с ними для победы над ИГ, то мы намерены это сделать», — подчеркнул он.

Комментарии
18
Сергей Донцов
русская простая душа, видит в Трампе добряша.))))))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
александр зыков
Он уже повесил ответственность за санкции на Европу , если Меркель не дура , то поймёт , что сейчас , самый момент что то решать по санкциям , промедлит , будет поздно , Россия ничего против санкций не имеет , по крайней мере никакой радости о возможности их отмены не выказывает , а значит сама намерена их продлевать под благовидным предлогом развития своего сельского хозяйства ...
Черножопого и его окружения уже нет , а новой администрации по барабану европейские санкции , Украина и Крым ... Их сейчас больше интересует разгром игил .
Дальнейшие планы на ближнем востоке пока неизвестны ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Вера ,
Вам чем лучше стало? И посмотрите на сайте минфина динамику расходования резервного фонда, будет интересно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
МНБ США: указ президента о мигрантах остается в силе
На не освободивших в срок служебное жилье депутатов подали в суд
Хоккеисты ЦСКА одержали волевую победу над «Металлургом»
35-летний Федерер в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Девятиклассники будут сдавать устную речь
В Башкирии мальчик погиб после падения на него снега с крыши
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь