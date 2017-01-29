Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России

Ему был задан вопрос о том, готов ли президент США отменить введенные в отношении РФ меры и обсуждался ли этот вопрос во время состоявшегося в субботу разговора Трампа и главы российского государства Владимира Путина.

«Мы рассчитываем на взаимодействие с ними (с Россией — прим. ТАСС) в борьбе против ИГ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ), в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо», — сказал Спайсер.