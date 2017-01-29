Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России

Об этом заявил в эфире американского телеканала АВС
Ему был задан вопрос о том, готов ли президент США отменить введенные в отношении РФ меры и обсуждался ли этот вопрос во время состоявшегося в субботу разговора Трампа и главы российского государства Владимира Путина.
«Мы рассчитываем на взаимодействие с ними (с Россией — прим. ТАСС) в борьбе против ИГ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ), в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо», — сказал Спайсер.
Существует сфера, в которой мы должны работать с ними, если собираемся победить ИГ, и думаю, это первый шаг. Мы не приняли никаких решений по поводу санкций.
«Президент будет далее вести диалог и наша команда продолжит поддерживать связи с российским государством и российскими официальными лицами. Но никаких решений по санкциям не было, — подчеркнул Спайсер. — На самом деле это не было предметом обсуждения во время телефонного разговора вчера (в субботу)».
Спайсера также попросили прокомментировать заявления сенатора Джона Маккейна о том, что Трампу не следует говорить о возможности отмены антироссийских санкций. «Президент не исключает никаких возможностей, — ответил на это
«Он будет работать с Россией или любой другой страной. И это общий интерес», — добавил
Черножопого и его окружения уже нет , а новой администрации по барабану европейские санкции , Украина и Крым ... Их сейчас больше интересует разгром игил .
Дальнейшие планы на ближнем востоке пока неизвестны ...