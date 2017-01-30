DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи

ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания направит эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond в акваторию Черного моря, впервые со времен холодной войны для выполнения оперативной задачи в этом регионе. Об этом в воскресенье сообщила газета Mail on Sunday.

По данным издания, вооруженный зенитно-ракетными комплексом Sea Viper корабль «возглавит тактическую группу НАТО, чтобы помочь защитить 650 британских военнослужащих, принимающих участие в секретных учениях на Украине».