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00:42 (мск), источник: ТАСС

DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи

Корабль возглавит тактическую группу НАТО, чтобы помочь британским военнослужащим, принимающим участие в секретных учениях на Украине.

Источник: AFP 2016

ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания направит эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond в акваторию Черного моря, впервые со времен холодной войны для выполнения оперативной задачи в этом регионе. Об этом в воскресенье сообщила газета Mail on Sunday.

По данным издания, вооруженный зенитно-ракетными комплексом Sea Viper корабль «возглавит тактическую группу НАТО, чтобы помочь защитить 650 британских военнослужащих, принимающих участие в секретных учениях на Украине».

«Британские специалисты обучают пехотным навыкам тысячи украинских военнослужащих», — напоминает газета.

«Великобритания усиливает свою позицию на мировой арене и твердо поддерживает наших украинских друзей. Соединенное Королевство отправляет ясное послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», — сказал в интервью изданию британский министр обороны Майкл Фэллон.

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Осенью прошлого года украинский парламент ратифицировал меморандум между правительствами Украины и Великобритании о сотрудничестве в сфере обороны.

Документ предполагает возможность проведения совместных военных учений, консультации и обмен опытом в военной сфере, подготовку военнослужащих, а также обмен визитами военных кораблей двух стран.

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