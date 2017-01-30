DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
Корабль возглавит тактическую группу НАТО, чтобы помочь британским военнослужащим, принимающим участие в секретных учениях на Украине.
Корабль возглавит тактическую группу НАТО, чтобы помочь британским военнослужащим, принимающим участие в секретных учениях на Украине.
ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания направит эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond в акваторию Черного моря, впервые со времен холодной войны для выполнения оперативной задачи в этом регионе. Об этом в воскресенье сообщила газета Mail on Sunday.
По данным издания, вооруженный
«Британские специалисты обучают пехотным навыкам тысячи украинских военнослужащих», — напоминает газета.
«Великобритания усиливает свою позицию на мировой арене и твердо поддерживает наших украинских друзей. Соединенное Королевство отправляет ясное послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», — сказал в интервью изданию британский министр обороны Майкл Фэллон.
Как ранее информировало министерство обороны Украины, Diamond зайдет в порт Одессы.
Осенью прошлого года украинский парламент ратифицировал меморандум между правительствами Украины и Великобритании о сотрудничестве в сфере обороны.
Документ предполагает возможность проведения совместных военных учений, консультации и обмен опытом в военной сфере, подготовку военнослужащих, а также обмен визитами военных кораблей двух стран.