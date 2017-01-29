Захарова объявила конкурс на лучшую карикатуру Джонсона

«Газета целую полосу посвятила этой животрепещущей теме. Представляю, что было бы, если бы я поехала… Объявляю конкурс карикатуры на тему “Борис Джонсон пришел в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин”», — написала Захарова. Она также пообещала вручить приз победителю.

О приглашении Захаровой на прием в нижнюю палату парламента Соединенного Королевства газета Daily Mail сообщила в воскресенье, 29 января.

Организатором мероприятия был депутат от Консервативной партии Дэниел Кавчински, известный своим лояльным отношением к Москве.

Также сообщается, что на приеме присутствовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Захарова регулярно критикует высказывания главы британского Форин-офиса и на брифингах в МИД России, и в Facebook.

Так, в декабре она раскритиковала риторику Джонсона по сирийской тематике, а в октябре высмеяла его слова о самом мощном оружии против Москвы.