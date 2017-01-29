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21:49 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Аваков рассказал, кому вручал наградное оружие

Глава МВД привел данные, кому именно было вручено оружие.

Источник: Telegraf.com.ua

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в течение 2014−2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 — нардепам. Об этом Аваков сообщил вечером 29 января на своей странице в Facebook, передает Украинская правда.

«Мои награждения: 2014 — 572 ед., 2015 — 358, 2016 — 392 … Больше всех министров вместе взятых. Считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно и был горд за каждого, кому вручал оружие», — заявил он.

«658 — рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД, 208 — рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД, 134 — волонтерам и общественным деятелям, 112 — депутатам Верховной Рады двух последних созывов (2014 — 46, 2015 — 34, 2016 — 32), 54 — служащим УГО, 35 — сотрудникам местной исполнительной власти, и т. ч. 2014 — 572 ед., 22 — сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры Украины, 21 — рядовым и офицерам Государственной пограничной службы, 19 — сотрудникам Кабинета министров, 13 — бойцам и офицерам Минобороны Украины, 13 — сотрудникам администрации президента, 12 — сотрудникам СБУ, 6 — работникам аппарата СНБО, 6 — спортсменам, артистам и представителям творческих профессий, 5 — работникам Нацбанка Украины, 4 — офицерам ГосЧС», — сообщил Аваков.

«Это — достоверные данные, а не выдумки провокаторов-негодяев вроде Каплина, и не ошибки-интерпретации журналистов, которые не обладают полной информацией», — добавил он.

Также Аваков заявил, что в МВД было принято решение «не обнародовать полных списков награжденных, поскольку в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях, а обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности, или их личной безопасности».

«В ряде случаев с согласия награжденных мы делаем это публично, в ряде — закрываем информацию. Во всех ситуациях, кроме ситуаций награждения офицеров разведки и действующих под прикрытием — мы предоставляем награжденным возможность самостоятельно решить, будет ли информация о награждении публичной», — добавил Аваков.

Он напомнил, что наградной фонд оружия «формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупках на казенном предприятии МВД “Форт” (незначительно) и поступлений в порядке действия закона “О благотворительности” — когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок».

«Наградное оружие — не собственность гражданина, который ее получил, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного оружие возвращается государству», — добавил Аваков.

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