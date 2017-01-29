Аваков рассказал, кому вручал наградное оружие

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в течение 2014−2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 — нардепам. Об этом Аваков сообщил вечером 29 января на своей странице в Facebook, передает Украинская правда.

«Мои награждения: 2014 — 572 ед., 2015 — 358, 2016 — 392 … Больше всех министров вместе взятых. Считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно и был горд за каждого, кому вручал оружие», — заявил он.