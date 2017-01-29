Аваков рассказал, кому вручал наградное оружие
Глава МВД привел данные, кому именно было вручено оружие.
Глава МВД привел данные, кому именно было вручено оружие.
Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в течение 2014−2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 — нардепам. Об этом Аваков сообщил вечером 29 января на своей странице в Facebook, передает Украинская правда.
«Мои награждения: 2014 — 572 ед., 2015 — 358, 2016 — 392 … Больше всех министров вместе взятых. Считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно и был горд за каждого, кому вручал оружие», — заявил он.
«658 — рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД, 208 — рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД, 134 — волонтерам и общественным деятелям, 112 — депутатам Верховной Рады двух последних созывов (2014 — 46, 2015 — 34, 2016 — 32), 54 — служащим УГО, 35 — сотрудникам местной исполнительной власти,
«Это — достоверные данные, а не выдумки
Также Аваков заявил, что в МВД было принято решение «не обнародовать полных списков награжденных, поскольку в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях, а обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности, или их личной безопасности».
«В ряде случаев с согласия награжденных мы делаем это публично, в ряде — закрываем информацию. Во всех ситуациях, кроме ситуаций награждения офицеров разведки и действующих под прикрытием — мы предоставляем награжденным возможность самостоятельно решить, будет ли информация о награждении публичной», — добавил Аваков.
Он напомнил, что наградной фонд оружия «формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупках на казенном предприятии МВД “Форт” (незначительно) и поступлений в порядке действия закона “О благотворительности” — когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок».
«Наградное оружие — не собственность гражданина, который ее получил, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного оружие возвращается государству», — добавил Аваков.