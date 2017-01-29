Британия направит боевой корабль к берегам Украины — СМИ

Как сообщается, корабль будет направлен для выполнения оперативной задачи впервые со времен окончания «холодной войны».

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. ВМС Великобритании направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины. Об этом сообщает газета Sunday Mail.

Полторак: На фронте сейчас нет ни одного мобилизованного или срочника

Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в «секретных учениях» в Украине.

«Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины», — заявил изданию министр обороны Британии Майкл Фэллон.