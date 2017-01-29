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22:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Британия направит боевой корабль к берегам Украины — СМИ

Согласно информации, эсминец HMS Diamond направится к берегам Украины. Предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в «секретных учениях» в Украине.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. ВМС Великобритании направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины. Об этом сообщает газета Sunday Mail.

Как сообщается, корабль будет направлен для выполнения оперативной задачи впервые со времен окончания «холодной войны».

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Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в «секретных учениях» в Украине.

«Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины», — заявил изданию министр обороны Британии Майкл Фэллон.

Ранее сообщалось, что на юге Украины стартовали учения украинских Военно-морских Сил. Они проходят на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса обучения боевой готовности органов военного управления и воинских частей.

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