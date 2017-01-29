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22:55 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Луценко рассказал о новых деталях трагедии в Княжичах

Первым стрельбу в трагедии в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.

Источник: Telegraf.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что первым стрельбу в ходе событий в Княжичах (Киевская обл.), в результате чего погибли пять правоохранителей, открыл сотрудник Государственной службы охраны, выстрелив в воздух.

«По тому, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменной стеной от будущего места перестрелки», — сказал генеральный прокурор в комментарии телеканалу «1+1» в воскресенье.

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По его словам, сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов. Также Ю. Луценко добавил, что есть вероятность, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно — сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с. Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю. Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 8 человек уволили и еще около 12 накажут дисциплинарным взысканием по результатам расследования перестрелки правоохранителей в с. Княжичи Киевской области во время которой погибли 5 правоохранителей.

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