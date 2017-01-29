Луценко рассказал о новых деталях трагедии в Княжичах
Первым стрельбу в трагедии в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.
Первым стрельбу в трагедии в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что первым стрельбу в ходе событий в Княжичах (Киевская обл.), в результате чего погибли пять правоохранителей, открыл сотрудник Государственной службы охраны, выстрелив в воздух.
«По тому, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменной стеной от будущего места перестрелки», — сказал генеральный прокурор в комментарии телеканалу «1+1» в воскресенье.
По его словам, сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов. Также Ю. Луценко добавил, что есть вероятность, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно — сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь.
Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 8 человек уволили и еще около 12 накажут дисциплинарным взысканием по результатам расследования перестрелки правоохранителей в с. Княжичи Киевской области во время которой погибли 5 правоохранителей.