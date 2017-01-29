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23:16 (мск), источник: Интерфакс

Бенуа Амон стал кандидатом президентских выборов во Франции

За бывшего министра образования отдали голоса почти 59% избирателей.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Во втором туре предварительных выборов французской соцпартии по избранию кандидата в президенты Франции победил Бенуа Амон, официально сообщили организаторы голосования о результате, уже распространенном французскими и европейскими СМИ.

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«За Бенуа Амона отдали голоса 58,65% избирателей, за Манюэля Вальса — 41,35%», — объявил вечером в воскресенье председатель высшего органа по проведению первичных выборов социалистов Тома Клей.

По подсчетам группы по изучению общественного мнения Ifop, явка во втором туре составила около 2 млн избирателей, сообщил в эфире телеканалу i-tele заместитель руководителя Ifop Фредерик Даби.

В первичных выборах социалистов в 2011 году участвовали 2,8 млн избирателей.

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