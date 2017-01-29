МИД: Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

В понедельник, 30 января, на встрече президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине будут среди прочего обсуждаться вопросы выполнения Россией пунктов Минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников, рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата», — сказал он в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.