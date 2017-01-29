Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Крупная украинская компания уходит из РФ из-за ужесточения закона
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы
Старикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian Open
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
23:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

МИД: Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

В понедельник Петр Порошенко и Ангела Меркель проведут встречу в Берлине.

Источник: Telegraf.com.ua

В понедельник, 30 января, на встрече президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине будут среди прочего обсуждаться вопросы выполнения Россией пунктов Минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников, рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата», — сказал он в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.

Министр также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ. Как сообщалось, президент Украины П. Порошенко в понедельник, 30 января, осуществит визит в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ А. Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уникальное чудо природы, которое не исчезает около 30000 лет (Фото)
МНБ США: указ президента о мигрантах остается в силе
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
На не освободивших в срок служебное жилье депутатов подали в суд
Бенуа Амон победил на праймериз социалистов во Франции
ЦСКА в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»
Девятиклассники будут сдавать устную речь
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как хранить вещи в малогабаритной квартире?
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь