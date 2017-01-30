Сапарбаев пригрозил закрыть «Великую стену»

«Зарплата сотрудников составляет 28 процентов всех расходов компаний. Материальные расходы по бурению, в том числе на дизтопливо занимают 30 процентов. Еще 30 процентов уходит на амортизацию паровых установок. Также есть транспортные расходы. И в 2016 году у нас был небольшой объем, поэтому наши расходы составили 1 миллиард 600 миллионов тенге», — заявил он.

«Везде идет увеличение зарплаты, а у вас сокращение. Все предприятия выполняют социальные обязательства, а вы нет. Тогда надо закрывать вашу компанию. Нам не нужна проблемная компания. Нам что больше делать нечего, кроме того, как заниматься проблемами этой “Великой стены”? Оставшихся 900 работников мы трудоустроим, это не проблема, а компанию закроем на законных основаниях», — сказал аким.

Власти Актюбинской области поставили жесткое условие китайской нефтяной компании «Великая стена», которая в 2016 году сократила 499 человек, а также снизила среднюю зарплату и суммы социальных выплат. Глава региона Бердыбек Сапарбаев пригрозил закрыть предприятие, пишет «Диапазон».

Сапарбаев заметил, что «Великая стена» получила от своих учредителей 100 миллионов долларов, и эти деньги достаточны для покрытия всех нужд предприятия. Гендиректор парировал, что с этих денег 24 миллиона долларов вернули банку. А другой частью рассчитались за материалы, которых приобрели в Китае.

«Сокращаете 60 процентов людей, тогда и китайских сотрудников должны сократить на 60 процентов. Если будете сокращать сотрудников, в первую очередь, должны сокращать китайских специалистов и других иностранцев, это во-первых. Во-вторых, не надо брать на работу китайских сотрудников 3-й и 4-й категории, допускаются специалисты из Китая 1-й и 2-й категории», — продолжил разговор аким области.

«Сначала вы посмотрите, мы говорили общая численность сотрудников компании — 900 человек, из них китайцев — 66 человек, то есть 7 процентов от общей численности. Почему мы берем специалистов 3-й и 4-й категории из Китая? Потому что у нас оборудование из Китая, и когда они выходят из строя, у китайских специалистов больше преимуществ для устранения неполадок», — ответил Чжан Цзюнь.

На вопрос Сапарбаева, нет ли у нас таких специалистов, директор китайской компании заявил: «Все эти годы мы обучали ваших специалистов».

«Если обучали, где они? Для чего их обучали, если не будем привлекать их к работе? — продолжал аким и на государственном языке обратился к своим подчиненным. — Вот они говорят, что обучили наших специалистов? И где они? Куда вы смотрите? В общем так: специалистам из Китая 3-й и 4-й категории разрешения не давать! Если это не подействует, то и визу давать не будем».

В конце эмоционального диалога у главы китайской компании спросили, сколько сокращенных сотрудников вернутся на работу в «Великую стену». Чжан Цзюнь попросил «дать время».

«В феврале запустим две буровые, то есть 114 человек вернутся на работу. И мы посчитали: в 2017 году, когда наши объемы достигнут максимального уровня, на работе будет находиться 800 человек. Но пока объем средний, и будут работать 600 человек. Мы не можем обещать, что вернем всех сотрудников, но просим вас дать немножко времени», — сказал он.

Сапарбаев отметил, что у актюбинских властей хорошие связи и обещал дать поддержку Чжан Цзюню, если «Великая стена» начнет сотрудничать с другими регионами. В частности с Атырауской, Мангистауской областями и Западом Казахстана, а также с регионами России. Но вопрос о закрытии компании аким не оставил.

«Надо отправить письмо учредителям. Если они не улучшат экономическое положение предприятия, мы с помощью компетентных органов пойдем на крайние меры вплоть до процедуры банкротства. Проблемная компания нам не нужна! Экономика Актюбинской области не зависит от этой компании. Сейчас из 900 человек 422 уже не работают в компании. Оставшихся 500 человек мы трудоустроим», — подытожил глава области, обращаясь к своим заместителям.