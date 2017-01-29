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01:33 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику

Президент США заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как «запрет для мусульман». По словам главы государства, «это не вопрос религии — это вопрос террора и безопасности» в стране.

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как «запрет для мусульман». Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов.

Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Кроме того, указ на 90 дней запрещает въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

«Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии — это вопрос террора и безопасности в нашей стране», — говорится в специальном заявлении Трампа.

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Глава США также отметил, что в мире существует более 40 государств, где живет много мусульман, и на которых не распространяется действие данного документа.

Президент отметил, что Америка является «гордой нацией иммигрантов», которая всегда испытывала сострадание к угнетенным, но при этом подчеркнул, что власти страны намерены «защищать ее граждан и границы».

«Мы будет сохранять ее (страну — ред.) свободной и безопасной, что знают СМИ, но что они отказываются сказать», — подчеркнул глава государства.

При этом он напомнил о том, что его предшественник Барак Обама также вводил временные ограничения на въезд в США для граждан некоторых стран.

Моя политика похожа на то, что президент Обама сделал в 2011 году, когда он запретил визы для беженцев из Ирака на шесть месяцев. Семь стран, названных в указе, являются теми же странами, которые ранее были определены администрацией Обамы в качестве источников террора.
Дональд ТрампПрезидент США
Комментарии
3
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
и бизнесмен никакой и политик некудышний сразу на попятную его не так поняли ну прямо как у нас
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СЕРГЕЙ АНТОШКИН
какой молодец ...взял и свою глупость свалил на Обаму..
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Sergey
Теперь мыло будет месяц смаковать и обсасывать звонок Трампу, санкции и эмиграционную политику США. Больше писать то не о чем. )
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