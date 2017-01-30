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03:04 (мск), источник: Вести Приморье

Командующий ВДВ инспектирует соединение в Приморье

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков инспектирует отдельное десантно- штурмовое соединение ВДВ, дислоцированное в городе Уссурийске Приморского края. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«В ходе работы Сердюков проверит уровень боевой готовности соединения, проведет осмотр военных объектов и заслушает представителей командования и обеспечивающих организаций о реализации мероприятий капитального ремонта и строительства зданий», — отметили в военном ведомстве. Командующий ВДВ посетит также полигон «Барановский», оценит уровень подготовки командиров в организации занятий по боевой подготовке в составе подразделений, а также убедится в объективности оценок, выставляемых подразделениям при выполнении ими контрольных стрельб из штатного вооружения в дневных и ночных условиях.

Рабочим планом командующего предусмотрено проведение приема по личным вопросам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в одном из самых удаленных гарнизонов России. Особое внимание он намерен уделить решению социально-бытовых вопросов семей военнослужащих.

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