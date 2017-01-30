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03:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Боеготовность связистов проверили в Хабаровске

Боеготовность подразделения связистов ВВО проверили в Хабаровске. Военнослужащие были подняты по тревоге.

«Личный состав подразделений бригады управления в полной боевой экипировке, в установленные сроки, покинул расположение части и в составе колонны боевой и специальной техники выдвинулся в район сосредоточения. Совершив марш в район выполнения учебно-боевой задачи, подразделения связистов развернули подвижной пункт управления», — рассказал начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

Бойцы отработали нормативы развертывания аппаратной связи. Также они организовали систему управления войсками по каналам спутниковой и радиорелейной связи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

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