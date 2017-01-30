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03:30 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья взял под личный контроль восстановление парка во Владивостоке

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский проконтролирует, чтобы все работы по восстановлению парковой зоны на улице Бестужева во Владивостоке были выполнены в срок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В ближайшее время Владимир Миклушевский проверит, как идут работы по восстановлению сквера на улице Бестужева, где еще недавно пытались построить магазин.

«На региональном политсовете Единой России депутат Сулеев принял единственно правильное решение — отказаться от стройки и восстановить сквер. На это ему дали несколько недель. Я приеду на место и проконтролирую, как там ведутся работы», — сообщил глава региона.

Кроме того, Владимир Миклушевский подчеркнул, что перед администрацией Владивостока сейчас поставлена задача — провести мониторинг всех парковых зон в черте города и нанести их на карту.

«Недопустимо лишать людей места, в котором можно отдохнуть и погулять с детьми. Я категорически против точечной застройки. В городе у людей должны быть места для прогулок. Поэтому я поручил администрации Владивостока взять на учет все парковые территории и запретить в них не только стройку, но и вырубку деревьев», — заявил глава региона.

Губернатор Приморья также отметил, что вопросы экологии в Приморье являются приоритетными.

«В этом году мы приступим к реализации федерального проекта по благоустройству дворов. Финансирование будет осуществляться из федерального и краевого бюджетов. Здесь нам понадобится помощь жителей края. Именно вы знаете, что необходимо сделать в вашем муниципалитете для этого, чтобы он стал комфортнее», — сообщил губернатор.

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