СМИ: Россия и Грузия продолжат работу по нормализации отношений

«Спецпредставитель премьера Грузии не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений может появиться на повестке дня. По его словам, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии», — пишет в понедельник газета «Известия» со ссылкой на Абашидзе.
В свою очередь, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в разговоре с изданием приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.
Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси.
Григорий КарасинЗаместитель министра иностранных дел РФ
Как рассказал «Известиям» Абашидзе, новая встреча с Карасиным намечена на первую неделю февраля, в ходе нее дипломаты в первую очередь обсудят торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы».
На сегодняшний день Карасин и Абашидзе неоднократно вели диалог в Праге и Вене.
В конце 2016 года стороны подтвердили, что намерены и далее следовать курсом нормализации отношений.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что не исключает возвращения безвизового режима с Россией для граждан Грузии, для этого, по его словам, есть все основания.
В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
На данный момент между Россией и Грузией диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ Зураба Абашидзе и заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, проходящих в Праге.