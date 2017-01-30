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07:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Россия и Грузия продолжат работу по нормализации отношений

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Специальный представитель грузинского премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что не исключает, что при определенных условиях Москва и Тбилиси могут вернуться к вопросу восстановления дипотношений между странами.

Источник: Reuters

«Спецпредставитель премьера Грузии не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений может появиться на повестке дня. По его словам, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии», — пишет в понедельник газета «Известия» со ссылкой на Абашидзе.

В свою очередь, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в разговоре с изданием приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.

Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси.
Григорий КарасинЗаместитель министра иностранных дел РФ

Как рассказал «Известиям» Абашидзе, новая встреча с Карасиным намечена на первую неделю февраля, в ходе нее дипломаты в первую очередь обсудят торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы».

На сегодняшний день Карасин и Абашидзе неоднократно вели диалог в Праге и Вене.

В конце 2016 года стороны подтвердили, что намерены и далее следовать курсом нормализации отношений.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что не исключает возвращения безвизового режима с Россией для граждан Грузии, для этого, по его словам, есть все основания.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

На данный момент между Россией и Грузией диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ Зураба Абашидзе и заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, проходящих в Праге.

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