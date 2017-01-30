СМИ: Россия и Грузия продолжат работу по нормализации отношений

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«Спецпредставитель премьера Грузии не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений может появиться на повестке дня. По его словам, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии», — пишет в понедельник газета «Известия» со ссылкой на Абашидзе. В свою очередь, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в разговоре с изданием приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.

Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси. Григорий Карасин Заместитель министра иностранных дел РФ

Как рассказал «Известиям» Абашидзе, новая встреча с Карасиным намечена на первую неделю февраля, в ходе нее дипломаты в первую очередь обсудят торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы». На сегодняшний день Карасин и Абашидзе неоднократно вели диалог в Праге и Вене.

В конце 2016 года стороны подтвердили, что намерены и далее следовать курсом нормализации отношений.

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