На собрании трудовых коллективов в Барабинске побывал губернатор

На завершение всех работ в этом году направят около 80-ти миллионов рублей.

— К концу апреля уже будет подана вода, как раз во время самого сильного паводка — неблагополучной, самой экстремальной по водозабору ситуации. Специалисты Горводоканала, насосно-фильтровальной станции отработают всю технологию, — говорит Владимир Городецкий.

Увеличится и мощность станции. Вместо прежних шести с половиной тысяч кубометров воды в сутки будут очищать на треть больше, что особенно важно для развивающейся территории. Уже в следующем году в Куйбышевском районе введут в эксплуатацию терминал по хранению и отгрузке смеси пропан-бутана, планируется строительство нефтеперерабатывающего завода.

О перспективах роста экономики говорили и на собрании представителей трудовых коллективов Барабинского района. Одна из задач — развитие агропромышленного комплекса:

— По многим программам идет сокращение, по агропромышленному комплексу — на уровне 2016 года. То же самое мы сделали в областном бюджете, поэтому все аграрии получат поддержку, — говорит губернатор Новосибирской области.

Есть возможности развития рыбной отрасли с воспроизводством и глубокой переработкой, перспективен экотуризм. Главное, привлекать рабочие руки, создавать комфортные условия для жителей. Например, сейчас в Барабинской центральной районной больнице начали второй этап реконструкции. На капитальный ремонт и покупку современного медицинского оборудования планируют направить почти 500 миллионов рублей.