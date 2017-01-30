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07:40 (мск), источник: VN.RU

На собрании трудовых коллективов в Барабинске побывал губернатор

Питьевая вода, соответствующая всем санитарным нормам, появится в Куйбышеве до конца этого года. Ход реконструкции насосно-фильтровальной станции 27 января проинспектировал глава региона. Кроме того, Владимир Городецкий посетил собрание трудовых коллективов и общественности в Барабинском районе.

Строительство горизонтальных отстойников почти завершено — сюда будет поступать речная вода.

В общий объем финансирования работ — 199 миллионов рублей — входила реконструкция оборудования старого здания, строительство ванны, ее укомплектование, пусконаладка.

На завершение всех работ в этом году направят около 80-ти миллионов рублей.

— К концу апреля уже будет подана вода, как раз во время самого сильного паводка — неблагополучной, самой экстремальной по водозабору ситуации. Специалисты Горводоканала, насосно-фильтровальной станции отработают всю технологию, — говорит Владимир Городецкий.

Увеличится и мощность станции. Вместо прежних шести с половиной тысяч кубометров воды в сутки будут очищать на треть больше, что особенно важно для развивающейся территории. Уже в следующем году в Куйбышевском районе введут в эксплуатацию терминал по хранению и отгрузке смеси пропан-бутана, планируется строительство нефтеперерабатывающего завода.

О перспективах роста экономики говорили и на собрании представителей трудовых коллективов Барабинского района. Одна из задач — развитие агропромышленного комплекса:

— По многим программам идет сокращение, по агропромышленному комплексу — на уровне 2016 года. То же самое мы сделали в областном бюджете, поэтому все аграрии получат поддержку, — говорит губернатор Новосибирской области.

Есть возможности развития рыбной отрасли с воспроизводством и глубокой переработкой, перспективен экотуризм. Главное, привлекать рабочие руки, создавать комфортные условия для жителей. Например, сейчас в Барабинской центральной районной больнице начали второй этап реконструкции. На капитальный ремонт и покупку современного медицинского оборудования планируют направить почти 500 миллионов рублей.

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