Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Трамп решил лишить ООН многомиллионного взноса США
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Сборная дивизиона Метрополитен с Овечкиным выиграла Матч звезд
«Реал» оторвался от «Севильи» и «Барселоны» на 4 очка
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
«Чужие» в теле человека: митохондрии и еще кое-что
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
07:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Зампред молодежного парламента Приангарья Дмитрий Турушев попался судебным приставам

У депутата 16 штрафов, долги по кредитам, страховые взносы и неуплата налогов.

Видео неожиданной встречи заместителя председателя молодежного парламента Иркутской области Дмитрия Турушева с судебными приставами поступило в редакцию ИА IrkutskMedia от читателей. На записи депутат, а по совместительству управляющий торговым центром «Привоз», президент федерации баскетбола Иркутска, у которого 16 штрафов, долги по кредитам, страховые взносы и неуплата налогов, общается с сотрудниками УФССП.

ИА IrkutskMedia изучило долговые обязательства подающего надежды молодого депутата. Согласно информации, указанной в банке данных исполнительных производств, у парламентария есть долги на сумму более 9 млн рублей. Среди них 16 неуплаченных штрафов за несоблюдение ПДД, государственные пошлины, страховые взносы, задолженность по кредитным обязательствам, требования частных лиц и неуплата налогов. Примечательно, что обратившийся в редакцию читатель является взыскателем по одному из судебных производств и активно содействовал работе приставов по розыску должника.

— Между мной и Турушевем был заключен договор займа, согласно которому сроком возврата денег значилось 20 июня 2016 года. В установленный договором срок Турушев деньги не вернул. Так как он не спешил с оплатой долга, я обратился в суд (постановление суда имеется в распоряжении редакции), который, в свою очередь, вынес решение в мою пользу. Но даже после этого должник не спешил рассчитываться, и я обратился к судебным приставам, которые, как оказалось, не могли установить место его пребывания. 24 января 2017 года я случайно заметил Турушева, ехавшего в машине. После чего поехал за ним и параллельно звонил в УФССП. В итоге в районе улицы Декабрьских Событий он остановился, где я его и передал в руки приставов, — сообщил Яша Маилян.

В свою очередь, сам молодой депутат на вопрос корр. агентства о наличии у него долгов и претензий к нему со стороны судебных приставов и иных взыскателей представил свое видение ситуации.

— Видите ли, не всегда все делается с точки зрения закона, здесь нужно правильно посмотреть… Ситуация, я бы сказал, незаконная. Люди, которые это сделали, просто плохие. В данном случае человек пытается… Тем, что я публичный человек, он пытается этим манипулировать и так далее. Сейчас я в этом разбираюсь и говорю то, что подам все необходимые заявления. Сейчас в суде, в апелляционной инстанции оно (прим. ред. — дело) разобьется и его не будет. То есть там человек получал деньги по карте, и это называется неосновательное обогащение. Ну, их не учли, вот так скажем. У нас-то есть подтверждение, что все было в полном порядке, поэтому это просто «заказуха» чистой воды. А что касается судебных приставов, то это абсолютно рядовая ситуация. То бишь у меня есть, как и у любого гражданина, какие-то обязательства. Где-то я что-то упустил, но я на все реагирую. Поэтому, если у вас есть нормальное понимание всей действительной ситуации, ну, не хотелось бы, чтобы вы помогали, так скажем, людям, которые имеют отношение к структурам организованной преступной группы. Мое мнение, что вас кто-то попросил, видимо, то есть придать этому значение. Если такого факта не имеется, то я, конечно, попросил бы вас не реагировать, поскольку это повлечет за собой огромные социальные последствия, потому что здесь же, во-первых, человеческая жизнь, да, то есть моя. И репутация и так далее, то есть я положительный человек со всех сторон и в молодежном парламенте много всяких проектов сделал. То есть просто люди пытаются мною манипулировать в политических целях, — прокомментировал Дмитрий Турушев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зампред молодежного парламента Приангарья Дмитрий Турушев попался судебным приставам
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон
Канадские власти назвали атаку на мечеть терактом
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
В России разработали лекарство от наркозависимости
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Первые рисунки нового «Гольфа» Volkswagen Golf нового — уже восьмого — поколения появится через пару лет
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь