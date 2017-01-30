Зампред молодежного парламента Приангарья Дмитрий Турушев попался судебным приставам

Видео неожиданной встречи заместителя председателя молодежного парламента Иркутской области Дмитрия Турушева с судебными приставами поступило в редакцию ИА IrkutskMedia от читателей. На записи депутат, а по совместительству управляющий торговым центром «Привоз», президент федерации баскетбола Иркутска, у которого 16 штрафов, долги по кредитам, страховые взносы и неуплата налогов, общается с сотрудниками УФССП.

ИА IrkutskMedia изучило долговые обязательства подающего надежды молодого депутата. Согласно информации, указанной в банке данных исполнительных производств, у парламентария есть долги на сумму более 9 млн рублей. Среди них 16 неуплаченных штрафов за несоблюдение ПДД, государственные пошлины, страховые взносы, задолженность по кредитным обязательствам, требования частных лиц и неуплата налогов. Примечательно, что обратившийся в редакцию читатель является взыскателем по одному из судебных производств и активно содействовал работе приставов по розыску должника.

— Между мной и Турушевем был заключен договор займа, согласно которому сроком возврата денег значилось 20 июня 2016 года. В установленный договором срок Турушев деньги не вернул. Так как он не спешил с оплатой долга, я обратился в суд (постановление суда имеется в распоряжении редакции), который, в свою очередь, вынес решение в мою пользу. Но даже после этого должник не спешил рассчитываться, и я обратился к судебным приставам, которые, как оказалось, не могли установить место его пребывания. 24 января 2017 года я случайно заметил Турушева, ехавшего в машине. После чего поехал за ним и параллельно звонил в УФССП. В итоге в районе улицы Декабрьских Событий он остановился, где я его и передал в руки приставов, — сообщил Яша Маилян.

В свою очередь, сам молодой депутат на вопрос корр. агентства о наличии у него долгов и претензий к нему со стороны судебных приставов и иных взыскателей представил свое видение ситуации.