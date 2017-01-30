Отток таймырских оленеводов в Якутию обеспокоил депутатов ЗС

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края провели рабочее заседание вместе с коллегами из Госсобрания Якутии. В ходе встречи внимание было уделено обмену опытом в аграрном секторе.

Представитель якутской делегации Дмитрий Саавин отметил, что республиканский бюджет в этом году выделит большие деньги на поддержку АПК. Всего из казны на нужды аграриев пойдет 10,7 млрд рублей. Также помощь будет оказана оленеводам (около 1 млрд рублей).

Депутаты краевого ЗС признали, что поддержка северных народов в соседней республике более существенна.

«Надо признать, в Якутии более эффективные меры господдержки оленеводства. За последние годы почти 80% оленеводов восточного Таймыра перекочевали в соседнюю республику. Мы теряем не только оленей, но и специалистов, целые семьи. Нашему краевому правительству надо задуматься об этом. Программа поддержки северного домашнего оленеводства в Якутии составляет почти 1 млрд рублей, а у нас в крае — 27 млн рублей. При этом поголовье оленей у нас сравнимое», — цитирует депутата ЗС Валерия Вэнго пресс-служба парламента.

Ранее ученые обеспокоились сокращением поголовья оленей на севере Красноярского края. За последние 15 лет численность животных сократилась с 1 млн голов до 400−500 особей. Основным фактором исчезновения оленя является браконьерская деятельность. Кроме того, в регионе существует проблема с кадрами — на территорию в 800 тыс. кв. км приходится всего четыре охотоинспектора.