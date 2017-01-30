Выпускаемую на «Красмаше» ракету протестируют весной

Испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую выпустили на заводе «Красмаш», состоится не раньше марта 2017 года. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Испытают ракету красноярского производства на военном космодроме Плесецк. На объекте для нее уже готова специальная шахта.

Пока проект находится на особом контроле в министерстве обороны. Ожидается, что «Сармат» станет прототипом ракеты Р-36М2 «Воевода». Новый военный объект станет на две тонны тяжелее своей предшественницы. Как рассказал агентству командующий РВСН Сергей Каракаев, новая ракета «Сармат» поступит на вооружение в 2019—2020 годах.

Добавим, что в настоящее время АО «Красноярский машиностроительный завод» является основным изготовителем баллистических ракет «Синева».