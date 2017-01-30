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07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Выпускаемую на «Красмаше» ракету протестируют весной

Баллистическую ракету «Сармат» испытают на космодроме Плесецк.

Испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую выпустили на заводе «Красмаш», состоится не раньше марта 2017 года. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Испытают ракету красноярского производства на военном космодроме Плесецк. На объекте для нее уже готова специальная шахта.

Пока проект находится на особом контроле в министерстве обороны. Ожидается, что «Сармат» станет прототипом ракеты Р-36М2 «Воевода». Новый военный объект станет на две тонны тяжелее своей предшественницы. Как рассказал агентству командующий РВСН Сергей Каракаев, новая ракета «Сармат» поступит на вооружение в 2019—2020 годах.

Добавим, что в настоящее время АО «Красноярский машиностроительный завод» является основным изготовителем баллистических ракет «Синева».

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