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08:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Детский омбудсмен Приангарья внесла всего восемь законопроектов за пятилетку работы

Срок полномочий Светланы Семеновой истек еще в декабре 2016 года, сейчас она готовится к переизбранию.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова внесла всего восемь законопроектов в областной парламента за пять лет своей работы. Она занимает должность детского омбудсмена с декабря 2011 года, то есть с момента введения института уполномоченного в регионе. Срок ее полномочий истек в декабре 2016, в связи с чем возникла необходимость внесения кандидатуры. Комитет ЗС Приангарья по законодательству о госстроительстве 26 января рекомендовал поддержать кандидатуру Светланы Семеновой, предложенную губернатором Иркутской области для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка в Приангарье. Однако на сайте детского омбудсмена результаты работы Светланы Семеновой представлены скромно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно официальному сайту, за пять лет работы Светлана Семенова 11 раз выступила с докладами, причем пять из них были обязательными ежегодными отчетами о работе омбудсмена. Также за пять лет было прочитано четыре спецдоклада (касались вопросов положения детей-сирот, детей инвалидов, права ребенка на семью и образования). Кроме того, детский омбудсмен Приангарья выступила на конференции педиатров и на съезде уполномоченных по правам ребенка.

В ежегодном отчете детского омбудсмена за 2015 год приведены итоги работы Светланы Семеновой.

«В течение пяти лет в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 5346 обращений, в том числе более 350 непосредственно от несовершеннолетних. Проведены 163 проверки детских учреждений различной ведомственной подчиненности, совершено 45 выездов в территории области, реализовано более 15 социально значимых проектов. Подготовлено два специальных доклада о состоянии дел в сфере защиты прав детей-инвалидов и детей-сирот, выпущено 10 номеров журнала “Вестник Экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области”. Для специалистов различных служб непосредственно аппаратом Уполномоченного организовано 47 семинаров, конференций, подготовлено 12 методических материалов», — говорится в ежегодном отчете.

За пять лет работы Светланы Семеновой ей было заключено семь соглашений о взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов ребенка — с местным Управлением Федеральной службы судебных приставов, с ГУ МВД, СУ СКР, прокуратурой и Здравнадзором по региону, а также с «Межрегиональным центром образовательных и медиационных технологий» и с уполномоченными по правам ребенка в других субъектах РФ.

В списке внесенных Светланой Семеновой законопроектов восемь пунктов: обращение в адрес министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о защите прав детей инвалидов, предложения уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в план законопроектных работ Иркутской области на 2013 год, предложения в проект концепции «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Иркутской области» на 2013−2015 годы, о проведении круглого стола на тему «Проблема социального сиротства. Практика создания семейного детского дома», о проекте региональной стратегии, о проекте региональной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы, о предложениях в план первоочередных мероприятий и о защите прав несовершеннолетних.

Детский омбудсмен вынесла шесть заключений на законопроекты «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области», «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», «Об отдельных вопросах, связанных с обращением граждан за оказанием бесплатной юридической помощи в Иркутской области», «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области», «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственной поддержке культуры в Иркутской области».

На ближайшей сессии Заксобрания решится, будет ли Светлана Семенова, показавшая скромные результаты работы за пятилетний срок, и дальше занимать свою должность.

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