Губернатор Евгений Куйвашев и сенатор Аркадий Чернецкий обсудили «Пятилетку развития»
Губернатор Евгений Куйвашев и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий обсудили механизмы исполнения «Пятилетки развития» — достижения показателей
Губернатор Евгений Куйвашев и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий обсудили механизмы исполнения «Пятилетки развития» — достижения показателей
Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
Напомним, Евгений Куйвашев обозначил векторы экономического и социального развития Свердловской области в своей программной статье, опубликованной 25 января. По поручению лидера региона к апрелю 2017 года областное правительство должно разработать и вынести на общественное обсуждение проект народной программы «Пятилетка развития» — плана, определяющего конкретные шаги по выводу Свердловской области в тройку
«Задача выйти в
Он также отметил, что в статье губернатора «Переломный момент» обозначены ориентиры, обязательные для выполнения: за этим будут следить эксперты, сторонние наблюдатели, жители Свердловской области.