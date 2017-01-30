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08:51 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор Евгений Куйвашев и сенатор Аркадий Чернецкий обсудили «Пятилетку развития»

Губернатор Евгений Куйвашев и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий обсудили механизмы исполнения «Пятилетки развития» — достижения показателей социально-экономического развития Свердловской области, отраженных в программной статье главы региона «Переломный момент».

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Напомним, Евгений Куйвашев обозначил векторы экономического и социального развития Свердловской области в своей программной статье, опубликованной 25 января. По поручению лидера региона к апрелю 2017 года областное правительство должно разработать и вынести на общественное обсуждение проект народной программы «Пятилетка развития» — плана, определяющего конкретные шаги по выводу Свердловской области в тройку регионов-лидеров России.

«Задача выйти в регионы-лидеры — сложная. Все субъекты Российской Федерации сегодня предпринимают большие усилия. И наши усилия, таким образом, должны обеспечивать опережение темпов роста других регионов. У нас, несомненно, есть конкурентные преимущества: мощная промышленность, хорошая почва для инвестиций. Нам очень активно нужно сегодня использовать все механизмы для привлечения инвестиций. Вот это самый главный вопрос, который предстоит решать», — отметил сенатор Аркадий Чернецкий.

Он также отметил, что в статье губернатора «Переломный момент» обозначены ориентиры, обязательные для выполнения: за этим будут следить эксперты, сторонние наблюдатели, жители Свердловской области.

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