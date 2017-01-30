Фролов пообещал улучшить положение ПАТП, убрав все «Газели»
Первый
Первый
Первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов и директор профильного департамента Алексей Мартыненко встретились с сотрудниками ПАТП-7. Первый
По его словам, отмена 27 частных маршрутов принесла реальные результаты.
Сергей Фролов, первый
— После отмены ряда дублирующих маршрутов выручка муниципальных предприятий заметно возросла. Теперь мы расторгаем договоры с частными перевозчиками, не выполнившими обязательства по замене маловместительных машин на машины средней и большой вместимости. Тоже мера непопулярная, если у человека на маршруте
Также чиновник обратил внимание, что на освободившиеся маршруты будут поставлены муниципальные автобусы.
Отметим, что отмена 27 частных маршрутов с начала года вызвала негативный резонанс у пассажиров и перевозчиков. Департамент транспорта Омска заработал на этом 4,2 миллиона рублей. А частники в ответ снизили стоимость проезда в маршрутках с 25 до 20−22 рублей.