Фролов пообещал улучшить положение ПАТП, убрав все «Газели»

Первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов и директор профильного департамента Алексей Мартыненко встретились с сотрудниками ПАТП-7. Первый вице-мэр пообещал улучшить положение автотранспортных предприятий и наладить сообщение муниципальных автобусов.

По его словам, отмена 27 частных маршрутов принесла реальные результаты.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— После отмены ряда дублирующих маршрутов выручка муниципальных предприятий заметно возросла. Теперь мы расторгаем договоры с частными перевозчиками, не выполнившими обязательства по замене маловместительных машин на машины средней и большой вместимости. Тоже мера непопулярная, если у человека на маршруте пять-шесть «ГАЗелей», одномоментно заменить их на «Форды», «Ситроены» или даже на обновленные отечественные модели, будет сложно. Но у людей было больше года для того, чтобы решить эти вопросы.

Также чиновник обратил внимание, что на освободившиеся маршруты будут поставлены муниципальные автобусы.

Отметим, что отмена 27 частных маршрутов с начала года вызвала негативный резонанс у пассажиров и перевозчиков. Департамент транспорта Омска заработал на этом 4,2 миллиона рублей. А частники в ответ снизили стоимость проезда в маршрутках с 25 до 20−22 рублей.