Безработный и банкир примут участие в конкурсе на пост главы Томинского

Документы подали безработная Анастасия Костарчук, пенсионер Амангельды Кажабеков, ведущий специалист Уральского отделения главного управления центробанка по Челябинской области Вячеслав Новгородцев и замглавы Томино Татьяна Голубицкая.

Отметим, что действующий глава поселка Дмитрий Бердюгин, который в настоящий момент находится в отпуске на конкурс не заявился. Конкурсная комиссия объявит имена кандидатов, которые будут представлены на выбор местным депутатам 14 февраля.