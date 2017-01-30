Безработный и банкир примут участие в конкурсе на пост главы Томинского
ТОМИНСКОЕ, 30 января, РИА ФедералПресс. На конкурс по отбору кандидатов на пост главы Томинского сельского поселения заявилось 4 человека. Об этом «ФедералПресс» сообщили в
ТОМИНСКОЕ, 30 января, РИА ФедералПресс. На конкурс по отбору кандидатов на пост главы Томинского сельского поселения заявилось 4 человека. Об этом «ФедералПресс» сообщили в
Документы подали безработная Анастасия Костарчук, пенсионер Амангельды Кажабеков, ведущий специалист Уральского отделения главного управления центробанка по Челябинской области Вячеслав Новгородцев и замглавы Томино Татьяна Голубицкая.
Отметим, что действующий глава поселка Дмитрий Бердюгин, который в настоящий момент находится в отпуске на конкурс не заявился. Конкурсная комиссия объявит имена кандидатов, которые будут представлены на выбор местным депутатам 14 февраля.