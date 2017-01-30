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09:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Безработный и банкир примут участие в конкурсе на пост главы Томинского

ТОМИНСКОЕ, 30 января, РИА ФедералПресс. На конкурс по отбору кандидатов на пост главы Томинского сельского поселения заявилось 4 человека. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе администрации поселка.

Документы подали безработная Анастасия Костарчук, пенсионер Амангельды Кажабеков, ведущий специалист Уральского отделения главного управления центробанка по Челябинской области Вячеслав Новгородцев и замглавы Томино Татьяна Голубицкая.

Отметим, что действующий глава поселка Дмитрий Бердюгин, который в настоящий момент находится в отпуске на конкурс не заявился. Конкурсная комиссия объявит имена кандидатов, которые будут представлены на выбор местным депутатам 14 февраля.

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