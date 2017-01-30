Новый глава департамента животного мира назначен в Новосибирске

Губернатор Владимир Городецкий представил нового руководителя департамента, который был назначен приказом от 30 января этого года.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, Петр Гога несколько последних лет занимал должность заместителя руководителя департамента по охране животного мира. Владимир Городецкий выразил уверенность, что этот человек в полной мере владеет ситуацией.

Петр Витальевич Гога имеет два высших образования. Он окончил Новосибирский государственный аграрный университет, а также Омский государственный институт физической культуры. Из 42-летнего трудового стажа, 20-лет составляет работа на государственной службе.