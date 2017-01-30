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11:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Депутаты Ванинского района Хабаровского края готовятся переиграть выборы по-новому

Конкретные даты и этапы проведения очередной выборной процедуры они пропишут на заседании 3 января.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

К очередному после недавнего провала туру выборов главы Ванинского района Хабаровского края готовятся депутаты районного собрания. На планируемом в эту пятницу, 3 февраля, заседании они наметят конкретные даты, когда начнется прием документов, пройдет конкурс и голосование, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель Ванинского районного собрания Андрей Куренщиков.

Прошедшее 26 января избрание главы Ванинского района закончилось фиаско: ни один из двух предложенных кандидатов — замдиректора ООО «Центр медицинских комиссий» Юлия Данилова и секретарь Ванинского отделения ЕР Наталья Шустова — необходимого числа голосов не набрала. За Данилову проголосовали 4 из 14 депутатов, а за Шустову 2 из 14. Напомним, кандидат, реально претендующий на власть, должен собрать не менее 2/3 общего числа депутатских голосов, то есть не менее 10.

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— Сроки и даты подачи документов, проведения конкурса и голосования будут определены в пятницу 3 февраля, — сообщил Андрей Куренщиков.

К возможности повторного участия некоторых кандидатов председатель собрания отнесся очень спокойно, подчеркнув, что это право каждого гражданина. Кандидатуру пока еще действующего главы района Николая Ожаровского, к примеру, он оценил как весьма достойную.

— Девять лет Ожаровский работал, это плохо или хорошо? Причем его избирали дважды не собранием, а на прямых выборах, то есть люди напрямую голосовали, — сказал Андрей Куренщиков.

Стоит подчеркнуть, что Николай Ожаровский принимал участие в конкурсе, но не смог убедить членов конкурсной комиссии отдать голос за него. В итоге члены комиссии предпочли кандидатуры Натальи Шустовой и Юлии Даниловой.

Председатель депутатского собрания района также напомнил, что положение не накладывает на кандидата дополнительных обязанностей. К примеру, необходимость предоставлять комиссии план развития района, как-то потребовалось от кандидатов в Хабаровском районе, в обязанности кандидатов в Ванинском районе не входит.

— В принципе в районе и программа есть, и план развития района. И, наверное, наивно было бы полагать, что придет новый человек и все порядки, которые существуют в районе, сделает намного лучше, чем те, кто работал над ними последние лет пять, — уверен Андрей Куренщиков.

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