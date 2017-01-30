Илья Шакалов покинул пост руководителя отделения ЛДПР на Кубани

С поста лидера кубанских «жириновцев» он переходит на работу в органы власти, об этом Илья Шакалов сообщил на внеочередной конференции регионального отделения партии. Обязанности координатора будет исполнять лидер туапсинской ячейки партии, директор «Туапсегоргаза» Иван Тутушкин, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского регионального отделения ЛДПР.

Пока Илья Шакалов остается в составе координационного совета местного отделения партии.

«Илья Шакалов медийной персоной был всегда — сначала возглавлял пресс-службу краснодарского УМВД, потом со скандалом ушел оттуда. Одной из причин этого, напомним, называлась его чрезмерно бурная светская жизнь. Далее трудился на факультете журналистики КубГУ, возглавлял пресс-службу судебных приставов по Краснодарскому краю», — пишет «Регион online».

Очевидно, что данные перестановки связаны с грядущими выборами в Заксобрание Краснодарского края. Учитывая возросший электоральный потенциал партии при Шакалове, вероятнее всего, «соколам Жириновского» удастся провести по своему списку в краевой парламент как минимум одного человека, которым и должен будет стать новый координатор регионального отделения.

Как известно, депутат Госдумы от Краснодарского края Юрий Напсо считается весьма влиятельным человеком в Туапсе. По всей вероятности, Тутушкин является его креатурой. В любом случае, гендиректор «Туапсегоргаз» является человеком более обеспеченным для предстоящих выборов, сообщает «Ясно».

На днях Илья Шакалов дал большое интервью ИА «Федерал Пресс», в котором он выступил с критикой местных властей «Неправомерные решения судов, необоснованные возбуждения уголовных дел, рейдерские захваты, аресты урожаев — это все есть», заявил Илья Шакалов. Он уверен, что ЛДПР удалось добиться высоких результатов на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года благодаря тому, что партия не занималась популизмом, а демонстрировала реальные дела. Он также рассказал, что в марте этого года региональное отделение ЛДПР начнет активную работу по подготовке к выборам в Законодательное Собрание Краснодарского края. Сейчас формируется план политической кампании на Кубани.