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10:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко посетит Берлин и проведет переговоры с Меркель

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в понедельник, 30 января, с рабочим визитом посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.

Источник: "РИА Новости" Украина

«30 января президент Украины Петр Порошенко осуществит визит в Федеративную Республику Германия. Планируются переговоры главы Украинского государства с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

На днях пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отмечал, что основной темой переговоров Порошенко с Меркель станет ситуация в Донбассе и реализация минских соглашений.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу обсудили отношения с РФ и конфликт в Украине.

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