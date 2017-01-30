Порошенко посетит Берлин и проведет переговоры с Меркель

«30 января президент Украины Петр Порошенко осуществит визит в Федеративную Республику Германия. Планируются переговоры главы Украинского государства с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

На днях пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отмечал, что основной темой переговоров Порошенко с Меркель станет ситуация в Донбассе и реализация минских соглашений.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу обсудили отношения с РФ и конфликт в Украине.