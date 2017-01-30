Министр юстиции подробно рассказал о перераспределении власти
Целый ряд полномочий президента может быть передан правительству.
Целый ряд полномочий президента может быть передан правительству.
Министр юстиции Марат Бекетаев подробно рассказал о перераспределении полномочий между ветвями власти, сообщает Kazpravda.kz.
Рабочей группой уже выработаны около 40 предложений по перераспределению полномочий главы государства, которые могут быть переданы правительству и некоторым исполнительным органам.
К примеру, предложен целый комплекс поправок, направленных на перераспределение
Это функции по формированию перечня объектов, не подлежащих передаче для целей
А также по образованию республиканской бюджетной комиссии (РБК) и утверждению ее положения и состава, определению системы государственного планирования и некоторые другие.
Это позволит правительству эффективно осуществлять возложенные на него функции и непосредственно регулировать сектор национальной экономики, повысив тем самым его ответственность.
Существуют отдельные полномочия, носящие
Целый ряд полномочий главы государства, по мнению рабочей группы, может быть передан в компетенцию правительства по согласованию с администрацией президента. Это обуславливается сохранением за главой государства функций по определению основных приоритетов во внешней и внутренней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.
К числу таковых рабочая группа относит: определение порядка прикомандирования должностных лиц к государственным органам, загранучреждениям и иным организациям; утверждение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих; определение порядка и условий выплаты бонусов, оказания материальной помощи государственным служащим; установление надбавок к должностным окладам административных государственных служащих корпуса «Б»; определение порядка исчисления стажа работы государственных служащих.
Кроме того, это — утверждение правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам — нарушителям воздушного пространства Казахстана; определение перечня охраняемых государственных объектов. А также — приостановление проверок субъектов частного предпринимательства на определенный срок; определение порядка внешнего анализа коррупционных рисков.
Важно отметить, что мнения членов рабочей группы были едины в целесообразности отнесения на уровень правительства и отдельных центральных государственных органов специальных и отраслевых функций, таких как создание и упразднение специальных экономических зон (СЭЗ), определение их границ и сроков действия, утверждение видов их деятельности, положения о СЭЗ, целевых индикаторов функционирования подобных зон и критических уровней их недостижения.
Сюда же может быть отнесено и определение видов и порядка разработки правовых актов в области государственного планирования; создание попечительского совета инновационного кластера «Парк инновационных технологий», утверждение положения о нем и состава; образование архитектурного совета столицы, утверждение его персонального состава и положения.
На правительственный уровень возможна передача функций по определению порядка выдачи удостоверений судьям; введению специального валютного режима; утверждению порядка разработки проекта республиканского бюджета, порядка составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета; утверждению порядка составления и представления отчета о реализации стратегического плана.
Такой масштабный пересмотр функций ставит во главу угла вопрос повышения ответственности правительства в целом и его членов в отдельности, подчеркнул Бекетаев.