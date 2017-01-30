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09:59 (мск), источник: Nur.kz

Министр юстиции подробно рассказал о перераспределении власти

Целый ряд полномочий президента может быть передан правительству.

Источник: Nur.kz

Министр юстиции Марат Бекетаев подробно рассказал о перераспределении полномочий между ветвями власти, сообщает Kazpravda.kz.

Рабочей группой уже выработаны около 40 предложений по перераспределению полномочий главы государства, которые могут быть переданы правительству и некоторым исполнительным органам.

К примеру, предложен целый комплекс поправок, направленных на перераспределение организационно-правовых полномочий главы государства в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности, которые возможно передать в компетенцию правительства.

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Это функции по формированию перечня объектов, не подлежащих передаче для целей государственно-частного партнерства, определению приоритетных секторов экономики в целях их стимулирования, утверж­дению порядка присуждения почетных званий для субъектов бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность и внесших значительный вклад в развитие благотворительности.

А также по образованию респуб­ликанской бюджетной комиссии (РБК) и утверждению ее положения и состава, определению системы государственного планирования и некоторые другие.

Это позволит правительству эффективно осуществлять возложенные на него функции и непосредственно регулировать сектор национальной экономики, повысив тем самым его ответственность.

Существуют отдельные полномочия, носящие организационно-распорядительный характер. К примеру, создание государственных предприятий; определение лица, у которого приобретение товаров, работ, услуг производится вне процедур государственных закупок; утверждение перечня праздничных дат и типового положения о государственном органе и другие.

Целый ряд полномочий главы государства, по мнению рабочей группы, может быть передан в компетенцию правительства по согласованию с администрацией президента. Это обуславливается сохранением за главой государства функций по определению основных приоритетов во внешней и внутренней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.

К числу таковых рабочая группа относит: определение порядка прикомандирования долж­ностных лиц к государственным органам, загранучреждениям и иным организациям; утверждение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих; определение порядка и условий выплаты бонусов, оказания материальной помощи государственным служащим; установление надбавок к должностным окладам административных государственных служащих корпуса «Б»; определение порядка исчисления стажа работы государственных служащих.

Кроме того, это — утверждение правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам — нарушителям воздушного пространства Казахстана; определение перечня охраняемых государственных объектов. А также — приостановление проверок субъектов частного предпринимательства на определенный срок; определение порядка внешнего анализа коррупционных рисков.

Важно отметить, что мнения членов рабочей группы были едины в целесообразности отнесения на уровень правительства и отдельных центральных государственных органов специальных и отраслевых функций, таких как создание и упразднение специальных экономических зон (СЭЗ), определение их границ и сроков действия, утверждение видов их деятельности, положения о СЭЗ, целевых индикаторов функционирования подобных зон и критических уровней их недостижения.

Сюда же может быть отнесено и определение видов и порядка разработки правовых актов в области государственного планирования; создание попечительского совета инновационного кластера «Парк инновационных технологий», утверждение положения о нем и состава; образование архитектурного совета столицы, утверждение его персонального состава и положения.

На правительственный уровень возможна передача функций по определению порядка выдачи удостоверений судьям; введению специального валютного режима; утверждению порядка разработки проекта республиканского бюджета, порядка составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета; утверждению порядка составления и представления отчета о реализации стратегического плана.

Такой масштабный пересмотр функций ставит во главу угла вопрос повышения ответственности правительства в целом и его членов в отдельности, подчеркнул Бекетаев.

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