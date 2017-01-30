Новый глава УМВД по Омской области Коломиец готовит кадровые зачистки
Руководитель предположительно перевезет за собой несколько бывших коллег из Астрахани.
Руководитель предположительно перевезет за собой несколько бывших коллег из Астрахани.
Как стало известно, новый начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец, назначенный в конце декабря минувшего года, затеял кадровые перестановки. Ранее он работал замрукводителя УМВД по Астраханской области, и, теперь, намерен перевести в Омск своих бывших коллег.
Уже в ближайшее время на смену омским полицейским придут, предположительно, от 3 до 5 сотрудников из Астрахани, сообщили анонимные источники «Нового Омска». Причем все они также займут руководящие посты.
По некоторым данным, планируется переназначить начальников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), а также управления госинспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).
Отметим, что 16 января министр МВД России Владимир Колокольцев приезжал в Омск, чтобы познакомить Леонида Коломийца с личным составом.
С июня прошлого года обязанности руководителя исполняла Любовь Аксенова. Прежний начальник омского УМВД Юрий Томчак ушел 2 июня 2016 года.