Новый глава УМВД по Омской области Коломиец готовит кадровые зачистки

Как стало известно, новый начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец, назначенный в конце декабря минувшего года, затеял кадровые перестановки. Ранее он работал замрукводителя УМВД по Астраханской области, и, теперь, намерен перевести в Омск своих бывших коллег.

Уже в ближайшее время на смену омским полицейским придут, предположительно, от 3 до 5 сотрудников из Астрахани, сообщили анонимные источники «Нового Омска». Причем все они также займут руководящие посты.

По некоторым данным, планируется переназначить начальников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), а также управления госинспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Отметим, что 16 января министр МВД России Владимир Колокольцев приезжал в Омск, чтобы познакомить Леонида Коломийца с личным составом.

С июня прошлого года обязанности руководителя исполняла Любовь Аксенова. Прежний начальник омского УМВД Юрий Томчак ушел 2 июня 2016 года.