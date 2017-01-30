Жители Дона могут проголосовать за новый закон

Как сообщает сайт правительства региона, предлагается усилить административную ответственность за отсутствие на зданиях и сооружениях указателей с названием улиц и номеров домов.

Кроме того, ответственность должны нести владельцы домашних животных в случае если их питомцы загрязняют места общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах.

Добавим, чтобы предложение стало законопроектом, необходима поддержка не менее 20-ти тысяч человек. Проголосовать в период с 30 января по 31 марта включительно.