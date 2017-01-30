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10:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители Дона могут проголосовать за новый закон

На сайте донского Заксобрания открыто голосование в поддержку закона, которое предложила группа из города Миллерово.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как сообщает сайт правительства региона, предлагается усилить административную ответственность за отсутствие на зданиях и сооружениях указателей с названием улиц и номеров домов.

Кроме того, ответственность должны нести владельцы домашних животных в случае если их питомцы загрязняют места общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах.

Добавим, чтобы предложение стало законопроектом, необходима поддержка не менее 20-ти тысяч человек. Проголосовать в период с 30 января по 31 марта включительно.

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