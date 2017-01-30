Премьер обратился с просьбой к президенту

Премьер-министр Павел Филип попросил президента Игоря Додона объявить 31 января днем национального ​​траура в связи с кончиной Иона Унгуряну.

Об этом сообщила министр культуры Моника Бабук после встречи с деятелями культуры страны. Тело актера Иона Унгуряну будет доставлено в Кишинев в понедельник вечером. Гроб будет установлен в церкви Святой Теодоры из Сихлы, где будет совершена панихида. Во вторник артиста проводят в последний путь.

Примэрия объявила о том, что предложит муниципальному совету назвать городскую улицу или учреждение именем покойного артиста Иона Унгуряну.

Знаменитый актер, режиссер и государственный деятель скончался в субботу в больнице в Бухаресте от неизлечимой болезни.