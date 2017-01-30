Минсельхоз края возглавил первый замминистра

По данным источника «Ъ» в Минсельхозе уже бывший министр попрощался со своими подчиненными вечером 26 января. Он сообщил им, что сейчас планирует заняться научной деятельностью.

В кабмине сообщили, что и.о министра назначена первый заместитель министра — начальник финансового-экономического управления Людмила Коврова.