Минсельхоз края возглавил первый замминистра
Не вошедший в состав нового правительства Пермского края министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Огородов уволился с госслужбы 24 января, сообщили «Ъ» в кабмине.
Не вошедший в состав нового правительства Пермского края министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Огородов уволился с госслужбы 24 января, сообщили «Ъ» в кабмине.
По данным источника «Ъ» в Минсельхозе уже бывший министр попрощался со своими подчиненными вечером 26 января. Он сообщил им, что сейчас планирует заняться научной деятельностью.
В кабмине сообщили, что и.о министра назначена первый заместитель министра — начальник