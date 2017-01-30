Евгений Балуев останется в СИЗО до апреля
Ленинский суд Перми по ходатайству УФСБ продлил срок содержания под арестом бывшему министру связи Пермского края Евгению Балуеву.
Ленинский суд Перми по ходатайству УФСБ продлил срок содержания под арестом бывшему министру связи Пермского края Евгению Балуеву.
Как стало известно «Эху Перми», бывший чиновник останется в СИЗО до 1 апреля.
Напомним, помимо
По версии следствия, деньги обвиняемые похитили, действуя в группе лиц по предварительному сговору путем завышения стоимости работ и материалов на ремонт помещений МФЦ в Перми и других городах края. Евгений Балуев свою причастность к преступлению отрицает. Его предполагаемые подельники вину признали полностью, дали показания против господина Балуева и заключили досудебные соглашения. В том числе, на допросах они заявили, что часть денег получил Евгений Балуев.
6 сентября в УФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Как считает следствие, путем начисления премий и выплат сотрудникам МФЦ в 2014—2016 годах было похищено не менее 2,697 млн руб. В начале ноября уголовное дело о растрате было соединено с расследованием о мошенничестве, так как подозреваемым в его совершении стал Дмитрий Дымбрылов. Всего основное расследование насчитывает четыре уголовных дела. Так, в октябре с ним было соединено дело о растрате господином Дымбрыловым с использованием служебного положения двух айфонов, принадлежащих МФЦ, на сумму более 97 тыс. руб., а летом в отношении Евгения Балуева было возбуждено дело о незаконном хранении боеприпасов. В его квартире нашли 12 винтовочных патронов.