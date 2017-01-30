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10:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Евгений Балуев останется в СИЗО до апреля

Ленинский суд Перми по ходатайству УФСБ продлил срок содержания под арестом бывшему министру связи Пермского края Евгению Балуеву.

Как стало известно «Эху Перми», бывший чиновник останется в СИЗО до 1 апреля.

Напомним, помимо экс-министра обвиняемыми по этому уголовному делу проходят бывший директор МФЦ Дмитрий Дымбрылов, его заместитель Наталья Гладкова и предприниматель Иван Овчинников. Дело было возбуждено 1 апреля на основании акта проверки Росфиннадзора. 6 апреля суд арестовал господина Дымбрылова и его подчиненную. В начале июня был задержан, а затем отправлен в СИЗО Евгений Балуев.

По версии следствия, деньги обвиняемые похитили, действуя в группе лиц по предварительному сговору путем завышения стоимости работ и материалов на ремонт помещений МФЦ в Перми и других городах края. Евгений Балуев свою причастность к преступлению отрицает. Его предполагаемые подельники вину признали полностью, дали показания против господина Балуева и заключили досудебные соглашения. В том числе, на допросах они заявили, что часть денег получил Евгений Балуев.

6 сентября в УФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Как считает следствие, путем начисления премий и выплат сотрудникам МФЦ в 2014—2016 годах было похищено не менее 2,697 млн руб. В начале ноября уголовное дело о растрате было соединено с расследованием о мошенничестве, так как подозреваемым в его совершении стал Дмитрий Дымбрылов. Всего основное расследование насчитывает четыре уголовных дела. Так, в октябре с ним было соединено дело о растрате господином Дымбрыловым с использованием служебного положения двух айфонов, принадлежащих МФЦ, на сумму более 97 тыс. руб., а летом в отношении Евгения Балуева было возбуждено дело о незаконном хранении боеприпасов. В его квартире нашли 12 винтовочных патронов.

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