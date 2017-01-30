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11:17 (мск), источник: Интерфакс

Казачьих атаманов обяжут отчитываться о доходах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о своих доходах и расходах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

Согласно поправкам, на атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такую же информацию он должен будет предоставлять о своей супруге и несовершеннолетних детях.

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Непредоставление этих сведений, либо если они будут заведомо недостоверных или неполными, будет являться правонарушением, которое влечет за собой досрочное прекращение полномочий атамана.

Также поправками определяются условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательство по несению государственной и иной службы, будут вправе поступать на должности, на которые распространяются ограничения и запрет, установленные антикоррупционным законодательством.

В частности, предполагается, что член казачьего общества, находящийся на такой должности, не вправе получать в казачьем обществе зарплату и иные выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с деятельностью этого казачьего общества, которое приносит доход.

Кроме того, такой член казачьего общества не может быть выдвинут кандидатом на должность атамана, если это повлечет за собой конфликт интересов.

«Сохранение законодательного требования, а не возможность замещения членами казачьих обществ должностей, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные в целях противодействия коррупции, могло бы привести к дискриминации указанных лиц с конституционно-правовой точки зрения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Комментарии
4
дядя Коля
"Секи меня турецкая сабля, да не тронь меня царская плеть"
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А Б
Странная поправка, однако. Получается, что ею атаманы казаков уравниваются в обязанностях с государственными чиновниками, хотя на самом деле таковыми не являются и официально на службе у государства не состоят. Налицо желание государства заглянуть к ним в карман без каких-либо веских оснований.
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Сергей Саморуков
А РПЦешников тоже заставят ??? Ну , вряд ли ... кто ж божьи доходы налогом обложит ? Кара придёт сразу .
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