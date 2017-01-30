Казачьих атаманов обяжут отчитываться о доходах

Согласно поправкам, на атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такую же информацию он должен будет предоставлять о своей супруге и несовершеннолетних детях.

Непредоставление этих сведений, либо если они будут заведомо недостоверных или неполными, будет являться правонарушением, которое влечет за собой досрочное прекращение полномочий атамана.

Также поправками определяются условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательство по несению государственной и иной службы, будут вправе поступать на должности, на которые распространяются ограничения и запрет, установленные антикоррупционным законодательством.

В частности, предполагается, что член казачьего общества, находящийся на такой должности, не вправе получать в казачьем обществе зарплату и иные выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с деятельностью этого казачьего общества, которое приносит доход.

Кроме того, такой член казачьего общества не может быть выдвинут кандидатом на должность атамана, если это повлечет за собой конфликт интересов.