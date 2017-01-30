Правительство намерено выдавать компенсации заключенным

Разработанный Минюстом документ предусматривает право отбывающих наказание опротестовать условия содержания и получить за каждый день пребывания в нечеловеческих или унижающих достоинство условиях по сто леев.

Возможно также добиться сокращения срока тюремного заключения.

Отметим, что в обществе неоднозначно оценивают инициативу Минюста о компенсациях заключенным.