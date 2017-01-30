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11:10 (мск), источник: Actualitati.md

Правительство намерено выдавать компенсации заключенным

В парламенте рассмотрят законопроект о компенсациях для заключенных, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Разработанный Минюстом документ предусматривает право отбывающих наказание опротестовать условия содержания и получить за каждый день пребывания в нечеловеческих или унижающих достоинство условиях по сто леев.

Возможно также добиться сокращения срока тюремного заключения.

Отметим, что в обществе неоднозначно оценивают инициативу Минюста о компенсациях заключенным.

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