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11:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Дутерте приостановил войну с наркотиками и взялся за коррупцию

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что приостанавливает войну с наркоторговцами и наркоманами, чтобы очистить полицию от коррупции.

Источник: AP 2016

«Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система», — цитирует Дутерте Франс пресс. По словам Дутерте, около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность.

Дутерте обещал возобновить антинаркотическую кампанию после «очищения» полиции, причем борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.

Заявления Дутерте последовали после скандала с похищением и убийством южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу. Власти Южной Кореи заявили, что бизнесмен был убит филиппинскими полицейскими.

Глава национальной полиции Филиппин Рональд дела Роса заявил, что наркополиция страны будет расформирована.

Дутерте находится на посту президента страны уже семь месяцев. После его прихода к власти на Филиппинах началась кампания по борьбе с наркоторговлей, в ходе которой полицейские, по различным оценкам, убили более 2,5 тысяч человек, которых они обвинили в наркоторговле или приеме наркотиков.

Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди.

Дутерте ранее заявлял, что лично застрелил трех наркоторговцев.

В сентябре бывший наемный убийца Эдгар Матобато во время сенатских слушаний, посвященных внесудебным расправам в стране, заявил, что Дутерте приказывал ему убивать преступников и его оппонентов. По его словам, в результате подобных внесудебных расправ были убиты около тысячи человек. Сам Дутерте отрицал свою причастность к убийствам.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Наш тоже взялся . И как только взялся , так хищения в особо крупных размерах выросли . Так сказал глава МВД , подводя итоги 2016г .
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Дутерте будет лично сбрасывать коррупционеров с вертолета
© Ньюстюб
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