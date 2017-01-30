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11:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские депутаты намерены закрыть брешь в законе об игровых автоматах

Новосибирские депутаты намерены выступить с инициативой и закрыть очевидную брешь в законодательстве, когда игровые автоматы именуют иначе, например бинарные опционы и продолжают зарабатывать на азартных играх. В обход закона. Сообщили сегодня «Вестям» в Заксобрании. Специальная комиссия проверит — почему изъятые ранее автоматы вновь возвращают владельцам.

Источник: Вести - Новосибирск

Андрей Панферов, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области: «Будет достаточно тяжёлая и кропотливая работа. Прежде всего чтобы собрать, анализировать, мониторить, а после этого уже выходить на сам механизм как можно воздействовать. Если мы даже хотя бы в 50 процентах уже поставим заградительные препоны эти деятелям — это уже будет победа. Ну, а если на 90−100 процентов выйдем… но для этого понадобится достаточно большое количество времени».

Сегодня «Вести» вместе с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями отправились в рейд по рынкам города. Автоматы нашли. Правда полицейские мало что могут сделать. Изымают, увозят, хранят, оплачивают экспертизы. А в суде постановление — автомат не является игровым. Приходится возвращать владельцу. И так по кругу. А все дело в том, что эксперт, который и должен признать такой терминал «одноруким бандитом» — говорит что нарушений нет. Формально. Именно этой лазейкой и пользуются организаторы. Депутаты намерены разобраться, а при необходимости выйти с соответствующей инициативой в Государственную Думу.

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