Крымские власти видят угрозу в создании татарской автономии в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Создание национальной
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Создание национальной
Он подчеркнул, что в правительство республики поступила информация о планах лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис
«Добиться таким образом оттока крымских татар, которые полностью интегрировались в российское сообщество, из Крыма лидерам меджлиса не удастся. При этом не исключено, что создание в Херсонской области
По его мнению, подобная идея вызовет недовольство и противостояние со стороны местного населения.
«У крымских татар уже есть Родина — это Крым, где для них созданы все условия для развития, а также сохранения культуры и обычаев. Все остальные образования — это политическая провокация», — подчеркнул глава госкомитета республики.