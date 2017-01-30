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12:15 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти видят угрозу в создании татарской автономии в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Создание национальной крымско-татарской автономии в приграничной с Крымом Херсонской области Украины может породить межнациональный конфликт, считает глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что в правительство республики поступила информация о планах лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» создать национально-территориальную автономию крымских татар на территории Херсонской области.

«Добиться таким образом оттока крымских татар, которые полностью интегрировались в российское сообщество, из Крыма лидерам меджлиса не удастся. При этом не исключено, что создание в Херсонской области национально-территориальной автономии может спровоцировать в приграничном с Крымом регионе межнациональный конфликт», — сказал РИА Новости Смирнов.

По его мнению, подобная идея вызовет недовольство и противостояние со стороны местного населения.

«У крымских татар уже есть Родина — это Крым, где для них созданы все условия для развития, а также сохранения культуры и обычаев. Все остальные образования — это политическая провокация», — подчеркнул глава госкомитета республики.

Комментарии
1
Сергей
Ну, чего логично... те кто не любят укров в Крым, те кто россиян в Херсон! Какой конфликт? Мы живем с татарами нормально, чем херсонцы - лучше/хуже? В своем большинстве, татары трудолюбивый и спокойный народ!
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