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11:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Из-за замерзающего Бродово? Глава администрации Горноуральского городского округа покинул свой пост

Глава администрации Горноуральского городского округа Александр Сергеев покинул свой пост. Назначен исполняющий обязанности.

Информацию об отставке Сергеева Накануне.RU подтвердили в администрации. Там не стали уточнять причину увольнения чиновника, отметив, что он ушел по собственному желанию в конце прошлого года. Обязанности руководителя сейчас исполняет заместитель главы администрации по экономике и стратегическому развитию Вадим Хватаев.

Добавим, возможной причиной ухода Сергеева могла стать ситуация, которая сложилась в селе Бродово, где большая часть жителей с сентября прошлого года живет без отопления из-за срыва сроков отопительного сезона (после проведенной «модернизации»). Сами власти городского округа утверждали, что никаких проблем с отоплением нет, однако ситуацией в Бродово заинтересовались в областной прокуратуре и в УФСБ.

Между тем, проблемы по-прежнему есть, жители продолжают справляться своими силами. Недавно администрацию Горноуральского городского округа оштрафовали на 250 тыс. руб. из-за строительства объекта газораспределительной системы в селе Бродово без разрешения.

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