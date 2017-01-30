Из-за замерзающего Бродово? Глава администрации Горноуральского городского округа покинул свой пост
Глава администрации Горноуральского городского округа Александр Сергеев покинул свой пост. Назначен исполняющий обязанности.
Глава администрации Горноуральского городского округа Александр Сергеев покинул свой пост. Назначен исполняющий обязанности.
Информацию об отставке Сергеева Накануне.RU подтвердили в администрации. Там не стали уточнять причину увольнения чиновника, отметив, что он ушел по собственному желанию в конце прошлого года. Обязанности руководителя сейчас исполняет заместитель главы администрации по экономике и стратегическому развитию Вадим Хватаев.
Добавим, возможной причиной ухода Сергеева могла стать ситуация, которая сложилась в селе Бродово, где большая часть жителей с сентября прошлого года живет без отопления
Между тем, проблемы