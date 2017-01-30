Из-за замерзающего Бродово? Глава администрации Горноуральского городского округа покинул свой пост

Информацию об отставке Сергеева Накануне.RU подтвердили в администрации. Там не стали уточнять причину увольнения чиновника, отметив, что он ушел по собственному желанию в конце прошлого года. Обязанности руководителя сейчас исполняет заместитель главы администрации по экономике и стратегическому развитию Вадим Хватаев.

Добавим, возможной причиной ухода Сергеева могла стать ситуация, которая сложилась в селе Бродово, где большая часть жителей с сентября прошлого года живет без отопления из-за срыва сроков отопительного сезона (после проведенной «модернизации»). Сами власти городского округа утверждали, что никаких проблем с отоплением нет, однако ситуацией в Бродово заинтересовались в областной прокуратуре и в УФСБ.