На «Уралкалии» произошли кадровые изменения
ПЕРМЬ, 30 января, РИА ФедералПресс. Совет директоров ПАО «Уралкалий» принял ряд кадровых и организационных изменений.
ПЕРМЬ, 30 января, РИА ФедералПресс. Совет директоров ПАО «Уралкалий» принял ряд кадровых и организационных изменений.
В должности директора по закупкам утвержден Александр Кульбицкий. Также господин Кульбицкий введен в состав правления компании. Владислав Лян назначен на должность директора по продажам на внутреннем рынке. Кроме того, с 30 января текущего года в компании создается
Напомним, «Уралкалий» является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск. В основном производственном подразделении «Уралкалия» работают около 11 000 сотрудников.