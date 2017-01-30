На «Уралкалии» произошли кадровые изменения

В должности директора по закупкам утвержден Александр Кульбицкий. Также господин Кульбицкий введен в состав правления компании. Владислав Лян назначен на должность директора по продажам на внутреннем рынке. Кроме того, с 30 января текущего года в компании создается контрольно-ревизионное управление, которое возглавит Мария Кузьмина.

Напомним, «Уралкалий» является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск. В основном производственном подразделении «Уралкалия» работают около 11 000 сотрудников.