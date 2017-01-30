Либералы в срочном порядке продают свой главный офис
Так, на одном из молдавских сайтов появилось объявление о продаже головного офиса политического формирования за символическую плату в 1,5 миллиарда долларов, сообщает Actualitati.md.
Так, на одном из молдавских сайтов появилось объявление о продаже головного офиса политического формирования за символическую плату в 1,5 миллиарда долларов, сообщает Actualitati.md.
По словам членов Либеральной партии, после падения рейтинга Михая Гимпу, они более не нуждаются в этом помещении и им вполне достаточно примэрии.
В описании сказано, что помещение достаточно большое и просторное, голубое только снаружи, а изнутри розовое, дабы учесть пожелания все представителей сексуальных меньшинств. Электричество будет бесплатным, но не сразу, ждем обещанной электроэнергии и газа от