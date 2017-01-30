Либералы в срочном порядке продают свой главный офис

По словам членов Либеральной партии, после падения рейтинга Михая Гимпу, они более не нуждаются в этом помещении и им вполне достаточно примэрии.

В описании сказано, что помещение достаточно большое и просторное, голубое только снаружи, а изнутри розовое, дабы учесть пожелания все представителей сексуальных меньшинств. Электричество будет бесплатным, но не сразу, ждем обещанной электроэнергии и газа от братьев-румын.