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11:36 (мск), источник: Actualitati.md

Либералы в срочном порядке продают свой главный офис

Так, на одном из молдавских сайтов появилось объявление о продаже головного офиса политического формирования за символическую плату в 1,5 миллиарда долларов, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам членов Либеральной партии, после падения рейтинга Михая Гимпу, они более не нуждаются в этом помещении и им вполне достаточно примэрии.

В описании сказано, что помещение достаточно большое и просторное, голубое только снаружи, а изнутри розовое, дабы учесть пожелания все представителей сексуальных меньшинств. Электричество будет бесплатным, но не сразу, ждем обещанной электроэнергии и газа от братьев-румын.

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