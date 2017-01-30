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11:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бывшего заместителя полпреда в ДФО задержали по подозрению в экстремизме

Дело в отношении Виталия Гулия возбуждено после выхода в свет его книги.

Источник: РИА "Новости"

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

Бывшего заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виталия Гулия, работавшего в полпредстве при Константине Пуликовском, задержали по подозрению в экстремизме. Об этом адвокат задержанного Дагир Хасавов сообщил ТАСС. Ему вменяют возбуждение ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Известно, что уголовное дело заведено после выхода в свет книги Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника», передает ИА PrimaMedia.

«Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение», — цитирует агентство адвоката.

Данная статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Виталий Гулий родом с Сахалина. В Южно-Сахалинске окончил пединститут, работал в школах, был сотрудником районной газеты, затем — областной газеты «Советский Сахалин». В 1990—1991 — был собкорром «Российской газеты» по Приморскому краю и Сахалинской области; в 1991 г. был назначен полномочным представителем президента РФ в Сахалинской области.

С 1993 года работал в администрации президента РФ на должности начальника отдела, затем — заместителя начальника управления администрации президента РФ по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах; избирался народным депутатом СССР (1989−1992). Позже некоторое время по распоряжению тогдашнего руководителя администрации президента Александра Волошина работал на позиции заместителя при полпреде президента РФ в ДФО Константине Пуликовском.

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