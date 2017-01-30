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12:01 (мск), источник: ДЕЙТА

На Дальнем Востоке военные отработали противодействие терроризму

Комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму состоялись в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу округа.

В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты.

При проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов. Также были задействованы бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-80.

Также, личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих, выполнил мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.

Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму.

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