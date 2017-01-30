На Дальнем Востоке военные отработали противодействие терроризму

В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты.

При проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов. Также были задействованы бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-80.

Также, личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих, выполнил мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.

Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму.