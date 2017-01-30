Аким ЗКО пересел на машину за 56 миллионов тенге

Новый год с новой машиной встретил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, пишет «Уральская неделя». По данным издания, служебный госномер 001 WK теперь красуется на роскошном седане Audi A8. То, что у акима области теперь новый служебный автомобиль, подтвердили в пресс-службе акима области. Но там заверили, что новую машину не покупали, а взяли в аренду.

«Из соображений экономии средств мы арендовали машину у местных предпринимателей, — рассказал пресс-секретарь акимата области Жаркын Тусупбеков. — Алтай Сейдирович ездит на ней с нового года».