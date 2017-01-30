Аким ЗКО пересел на машину за 56 миллионов тенге

Новый год с новой машиной встретил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, пишет «Уральская неделя». По данным издания, служебный госномер 001 WK теперь красуется на роскошном седане Audi A8. То, что у акима области теперь новый служебный автомобиль, подтвердили в пресс-службе акима области. Но там заверили, что новую машину не покупали, а взяли в аренду.
«Из соображений экономии средств мы арендовали машину у местных предпринимателей, — рассказал пресс-секретарь акимата области Жаркын Тусупбеков. — Алтай Сейдирович ездит на ней с нового года».
У какого именно предпринимателя акимат берет в аренду шикарный автомобиль, пресс-секретарь не рассказал. Со слов Жаркына Тусупбекова, аренда Audi 8L обходится акимату совсем недорого — в 50 тысяч тенге в месяц. Для сравнения, такси CITY готов арендовать бюджетный Reno Logan 2012 года за 110 тысяч тенге в месяц. Вместе с тем, по информации Mercur Auto в Алматы, в Уральск был отгружен последний автомобиль Audi A8 Long. Больше заказов на эту модель дилер не принимает, так как осенью ожидается новое поколение этой модели. Машина, на которой катается теперь Алтай Кульгинов, изготовлена по спецзаказу и приобретена в топовой комплектации, которая включает в себя, помимо прочего, отделку салона редкими сортами дерева, светлой кожей, дорогой мультимедийной системой и раздельными задними капитанскими креслами. Как выяснили журналисты, стоимость такого автомобиля 56 миллионов тенге или 169 тысяч долларов.